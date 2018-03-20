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456 из 673 автобусов в Тбилиси в 2017 году не прошли техосмотр


20.03.2018   17:20
68% старых автобусов в Тбилиси не прошли техосмотр в 2017 году. Об этом говорится в отчете на сайте Службы государственного аудита Грузии.

«Большая часть автобусов неисправна. Они не проходят техосмотр из-за несоответствия стандартам, и эксплуатация таких автобусов недопустима», — отмечается в отчете.

При этом в Службе госаудита считают, что несмотря на то, что мэрия Тбилиси с 2015 года занялась обновлением автопарка, это не решит полностью проблему экологии. Дело в том, что хотя закупаемые мэрией новые автобусы экологически более чистые, они не могут передвигаться на узких улочках в ряде районов города.

Претензии есть и к микроавтобусам. Согласно отчету, 48% водителей в 2017 году не отвозили свои машины на техосмотр.

Служба государственного аудита призвала власти Грузии исправить погрешности в законодательстве: четко определить стандарты качества воздуха и расширить понятие загрязнения.
По мнению Службы, воздух в Тбилиси загрязнен выхлопами автотранспорта, так как в стране пока нет обязательного техосмотра автомобилей. Кроме того, патрульная полиция уделяет недостаточно внимания нарушению норм выборосов вредных веществ автомобилями, что представляет собой административно наказуемое действие, сказано в документе.

Исследование показало, что в 2017 году доля озона в воздухе в столице Грузии превысила норму на 167%, диоксида серы — на 155% а углекислого газа — на 122%.
Самым загрязненным воздух оказался на проспекте Церетели.

Ежедневно на дорогах столицы Грузи передвигаются около 550 тысяч автомобилей. При этом машин с каждым годом становится все больше.

Согласно данным МВД, к середине 2017 года владельцем автомобиля стал каждый третий житель Тбилиси.

Летом 2017 года в Грузии было 1,2 миллиона автомобилей при населении более 3,7 миллиона человек.
В целях улучшения экологического положения в стране с 1 января 2017 года правительство Грузии увеличило акцизную ставку на импорт автомобилей старше 14 лет с 0,8 лари (более 0,3 доллара) до 2,4 лари (порядка 1 доллара) за кубический сантиметр двигателя. При этом акциз на ввоз более новых автомобилей поднялся максимум на 0,6 лари (более 0,2 доллара).

При этом на ввоз гибридных автомобилей любого года выпуска ставка акциза сократилась на 60%, а на автомобили с правым рулем — возросла втрое.






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