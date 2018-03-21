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Грузия вошла в десятку самых дешевых стран мира


21.03.2018   13:07
Грузия вошла в десятку самых дешевых стран мира. Рейтинг составила британская компания MoveHub.

По словам авторов, в ходе составления рейтинга они руководствовались данными Numbeo, которые устанавливают стандарты проживания в разных городах и странах. База данных объединяет информацию о потребительских ценах в разных странах. Всего приведено 50 компонентов, в том числе и средние цены в ресторане, стоимость бутылочных вин и чашки кофе.

Согласно рейтингу, самой дешевой жизнь является в Украине, на втором месте Косово, а на третьем – Грузия.

Среди самых дешевых стран первое место занимает Пакистан. В пятерку попали Египет, Индия и Тунис. В этом случае, Грузия находится на седьмом месте. В десятку входит сосед Грузии – Азербайджан, который занимает восьмую позицию. В десятку попали Бангладеш и Алжир.

Самая дорогая жизнь — на Бермудских островах. С этой точки зрения, на втором месте – Швейцария, за которой следуют Ирландия, Норвегия и Багамские острова. В десятку самых дорогих стран вошли Люксембург, Дания, Сингапур, Япония и Израиль.






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