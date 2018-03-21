Грузстат – Экспорт в Китай из Грузии сократился на 42%, а импорт вырос на 25%.

21.03.2018 13:34 Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем было задействовано с 1-го января этого года. Статистика показывает, что на данном этапе льготный режим торговли положительно не повлиял на экспорт грузинской продукции.



По данным Грузстата, за период январь – февраль этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт из Грузии в Китай сократился на 42%, а импорт, наоборот, вырос на 25%.



Экспорт в январе – феврале 2017 года составил 25,277 млн. Долларов, за аналогичный период этого года — 14,725 млн. долларов.



Импорт же в январе – феврале прошлого года составил 89,628 млн. долларов, а в этом году за аналогичный период 112,701 млн. долларов.



По сведениям Грузстата, в 2017 году вырос импорт и экспорт. Стоимость же продукции вывезенной из Грузии составила 169,586 млн. долларов, что по сравнению с 2016 годом на 34% больше. Стоимость импортируемой продукции составила 732,323 млн. долларов, что по сравнению с показателями 2016 на 33% больше.



Основная часть экспортируемой грузинской продукции в Китай приходится на концентраты и медную руду.















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