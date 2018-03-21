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В Украине арестовали все активы "Газпрома"


21.03.2018   13:34
Министерство юстиции Украины наложило арест на активы "Газпрома" на территории страны на сумму более 100 млн грн и взыскало соответствующую сумму в государственный бюджет.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Deutsche Welle.

"Мы уже взыскали часть средств - все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестованы и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн грн", - отметил Петренко.

Он также отметил, что министерство будет добиваться выполнения решения суда и в других странах, с которыми Киев имеет соответствующие оговора.

В январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. После этого данное решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля текущего года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

В конце мая исполнительная служба Украины по требованию Антимонопольного комитета (АМКУ) наложила арест на принадлежащие российскому "Газпрому" акции совместного предприятия АО "Газтранзит" (НАК "Нафтогаз Украины" – 40,2%, ПАО "Газпром" – 40,2%, АО "Турусгаз" – 19,6%).

В середине июня Хозяйственный суд Киева разрешил исполнительной службе списать 79,88 млн грн дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от украинского "Газтранзита". В октябре прошлого год Хозяйственный суд города Киева распространил взыскание на все имущество "Газпрома".






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