Каладзе: Тема «Сити парк» исчерпана, не существует никакой судебной тяжбы

21.03.2018 13:59 По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, тема компании «Сити парк» исчерпана и не существует никакой судебной тяжбы.



По его словам, суд не удовлетворил иск, внесенный компанией.



«Мы приняли решение, и с 10 апреля к работе приступит Тбилисская транспортная компания», — сказал Каха Каладзе.



Напомним, сегодня адвокаты «Сити-парка» обратились к мэру Тбилиси с требованием отложить решение о рассторжении контракта до окончания судебного разбирательства.















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