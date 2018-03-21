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Каладзе: Тема «Сити парк» исчерпана, не существует никакой судебной тяжбы
21.03.2018 13:59
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, тема компании «Сити парк» исчерпана и не существует никакой судебной тяжбы.
По его словам, суд не удовлетворил иск, внесенный компанией.
«Мы приняли решение, и с 10 апреля к работе приступит Тбилисская транспортная компания», — сказал Каха Каладзе.
Напомним, сегодня адвокаты «Сити-парка» обратились к мэру Тбилиси с требованием отложить решение о рассторжении контракта до окончания судебного разбирательства.
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