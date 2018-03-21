Каладзе: Компании желтых автобусов придется подумать об обновлении автопарка

21.03.2018 14:34 Компании желтых автобусов придется подумать об обновлении автопарка, — об этом журналистам заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, проблемы с точки зрения выхлопов создают и желтые автобусы.



«Не только эта компания, но и желтые автобусы в собственности мэрии, создают серьезные проблемы с точки зрения выхлопов. Компании желтых автобусов придется подумать об обновлении автопарка. Будет высокая конкуренция и требования», — заявил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, в случае, если компания желтых автобусов не сможет удовлетворить требования, у нее в будущем будут проблемы, так как она не сможет конкурировать с новыми европейскими автобусами, которые собирается вводить мэрия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

