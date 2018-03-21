Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Беларусь и Грузия открывают в Тбилиси сборочное производство лифтов


21.03.2018   14:47
Беларусь и Грузия открывают в Тбилиси сборочное производство лифтов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.

"В настоящее время реализуется проект, он уже фактически начинает работать - создание сборочного производства лифтов на территории Грузии. В целом в Грузии модернизации, а где-то полной замены требуют около 25 тыс. лифтов, из них не менее 50% белорусского производства ("Могилевлифтмаш"), поставленных еще в советский период. Поэтому в первую очередь этот проект направлен на грузинский рынок, в такие города, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси", - рассказал посол.

Говоря о перспективах создания совместных предприятий в Грузии, он отметил, что емкость грузинского рынка небольшая. Однако Грузия имеет режимы свободной торговли со странами в разных регионах. Поэтому можно рассматривать организацию совместных предприятий с прицелом и на рынки третьих стран.

"Но, создавая здесь сборку, следует понимать, что необходим определенный уровень локализации, чего не всегда можно достичь. Но если он достигается, то такая продукция приобретает статус грузинского товара и ее можно поставлять на рынки третьих стран в рамках режимов свободной торговли, - подчеркнул Михаил Мятликов. - А лифты как раз та тема, когда локализация возможна. Автоматика ставится здесь на месте, шахта готовится на месте. Металл есть, кабины поставляются. Это тот проект, который позволяет сделать СП с необходимым уровнем локализации".

Дипломат обратил внимание, что в Грузии все происходит на тендерной основе, независимо от того, импортная это продукция или отечественная. Поэтому преференций отечественной продукции при поставках и госконтрактах не делается. Предоставляются только условия по программе "Производи в Грузии", когда компания, организовывая производство, получает определенные субсидии со стороны государства.

Производство лифтов сегодня в Тбилиси посетили вице-премьер Беларуси Михаил Русый и первый вице-премьер - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили. Соответствующее предприятие входит в структуру Грузинского технического университета.

Согласно представленной информации, объемы производства в 2018 году составят 100 единиц, в 2019-м - 250, а в 2020 году и далее - на уровне 500 единиц в год. При этом постепенно будет увеличиваться процент локализации, осваиваться новые технологические процессы и производство отдельных узлов. Уже сейчас локализация составляет примерно 50-52%, а в перспективе достигнет 60-65%. "Сейчас надо, чтобы специалисты отработали всю гамму лифтового оборудования - пассажирского, грузового, эскалаторного, для безбарьерной среды, подъемные механизмы. Перспективы у этого предприятия хорошие", - сказал Михаил Русый.

Кроме того, учитывая тесную связь производства с университетом, на этой базе будут готовиться и специалисты массовых профессий, которые будут задействованы не только на сборке и производстве лифтов, но и их последующем обслуживании.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна