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ЕС выделит Грузии 48 млн евро для поддержки бюджета


21.03.2018   23:45
Евросоюз предоставит Грузии финансовую помощь в размере 48 млн евро в рамках проекта бюджетной поддержки, сообщила заместитель руководителя генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.

"Для развития экономики и бизнеса Грузии мы начинаем проект бюджетной поддержки стоимостью примерно 48 млн евро, который будет работать по трем направлениям", - сказала К.Матернова на состоявшейся в среду в Тбилиси презентации внешнего инвестиционного плана ЕС.

По ее словам, это - модернизация финансовой инфраструктуры и стимулирование создания инновационных бизнес-моделей, обеспечение принятия в короткие сроки справедливых решений по бизнес-спорам, а также содействие развитию в стране кластеров и бизнес-инкубаторов.

При этом представитель Еврокомиссии выразила удовлетворение тем, что в Грузии в ходе структурной реформы были объединены министерства экономики и энергетики. "Именно это объединенное ведомство покрывает большую часть портфолио проектов, которые мы осуществляем в стране", - отметила К.Матернова.

Со своей стороны, первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что новый проект Евросоюза "будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию инноваций и, в конечном счете, сближению и интеграции страны в ЕС".

Внешний инвестиционный план Евросоюза представляет собой новую инициативу, которая предусматривает выделение в течение четырех лет 4,1 млрд евро с целью стимулирования государственного и частного секторов в соседних с ЕС странах, включая страны Восточного партнерства.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), предусматривающий предоставление республике в течение трех лет финансовых ресурсов в размере 410 млн евро.






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