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Нацбанк выпустит коллекционную монету к 100-летию независимости Грузии


22.03.2018   10:57
Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету номиналом в десять лари по случаю 100-летия провозглашения независимости страны.

Демократическая Республика Грузия провозгласила независимость 26 мая 1918 года. После советизации в 1921 году, Грузия восстановила независимость 9 апреля 1991 года.

Дизайн монеты был выбран путем открытого конкурса, его автором является Мамука Гонгадзе. Чеканкой грузинских монет занимался Королевский монетный двор Испании.

Главная композиция монеты — изображения реющего флага и герба Демократической Республики Грузии 1918-1921 годов. На лицевой стороне также есть надписи «26 მაისი» (26 мая), «1918», «საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა» (Демократическая Республика Грузия) и «10 ₾».

На другую сторону монеты нанесли графическое изображение действующей грузинской государственной символики – флага с пятью красными крестами и герба, на котором изображены два льва, держащих щит с изображением Святого Георгия. Там можно увидеть следующие надписи: «GEORGIA», «2018» – год выпуска монеты, а также надпись «10 ლარი» (10 лари).

Вес монеты – 15,5 грамм, диаметр – 33 миллиметра. В общей сложности выпущено 1,5 тысячи коллекционных монет. С 15 мая приобрести монеты можно будет в кассовом центре Национального банка Грузии и в музее денег в Кварели (Кахетия), а также через онлайн-магазин Нацбанка. Цена монеты составляет 100 лари.






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