В Тбилиси пройдет грузино-белорусский бизнес-форум

22.03.2018 12:11 Сегодня пройдет грузино-белорусский бизнес-форум, организованный Торгово-промышленными палатами Грузии и Беларуси.



Как сообщают в пресс-службе Торгово-промышленной палаты, бизнес-форум начнется в гостинице Courtyard Marriott в 10:30. Бизнес-делегация прибыла в Грузию в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко.



В рамках форума запланирована встреча представителей бизнес-сектора Минска и городского исполнительного комитета с секторальными грузинскими компаниями, выставка белорусской продукции.

В мероприятии примут участие до 100 белорусских компаний. Они заинтересованы найти партнеров в Грузии в следующих секторах: пищевая промышленность, производство машин-установок, строительство, логистика и тур-агентства.



Для участия в форуме зарегистрировались до 190 представителей грузинского бизнес-сектора. В рамках мероприятия между компаниями двух стран будут оформлены 29 соглашений, общая стоимость которых – до 9 млн долларов США.

















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