Беларусь увеличивает экспорт лекарств в Грузию

22.03.2018 18:08 Беларусь увеличивает экспорт лекарств в Грузию и поделится опытом в трансплантологии и хирургии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.



"В первую очередь мы работаем здесь через наши государственные компании - РУП "Белмедпрепараты", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", УП "Минскинтеркапс" и ОАО "Экзон" - это четыре основных предприятия, которые экспортируют продукцию в Грузию. Сегодня подписаны договоры почти на $1 млн на поставку лекарственных препаратов", - сказал министр.



Он отметил рост поставляемых объемов лекарств. "Этот рынок мы уже во многом завоевали, имеем хорошую репутацию. Сегодня я буду встречаться с дистрибьюторами с грузинской стороны, выяснять, насколько мы можем дальше двигаться. Порядка 160 лекарственных препаратов имеют регистрацию в Грузии. Еще 18 препаратов находятся на регистрации. И это явно не предел", - рассказал Валерий Малашко.



Министр также считает важным активнее подключать к сотрудничеству частный фармацевтический бизнес. "Потенциал там очень высокий. Причем в разных формах. Это не только поставка готовых лекарственных форм, но и "in bulk" - то есть на упаковку лекарственных препаратов. И я надеюсь, что здесь мы будем выглядеть преимущественно не только по качеству, но и по цене", - сказал он.



Валерий Малашко также сообщил о планах в рамках официального визита Президента Беларуси в Грузию подписать дорожную карту по реализации соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. "Она предусматривает не только развитие сотрудничества в фармацевтике, но и в сфере медицинских технологий, которые мы планируем сюда перенести с помощью наших коллег", - заявил министр.



Он уточнил, что речь идет и передаче технологий трансплантации органов, однако грузинские коллеги заинтересованы и в сотрудничестве по направлениям кардиохирургии, традиционной хирургии и в других областях. Еще одно перспективное направление - расширение взаимодействия в подготовке медицинских кадров.















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