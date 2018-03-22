Грузино-белорусское СП будет производить лифты

22.03.2018 21:57 Грузия собирается начать производство современных пассажирских и грузовых лифтов. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, совместное грузино-белорусское предприятие создано на базе научно-производственного центра Грузинского технического университета «Аналитприбор».



В рамках визита президента и правительственной делегации Беларуси в Тбилиси новое предприятие 22 марта осмотрели первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили и заместитель премьера Беларуси Михаил Русый.



Предприятие в Тбилиси было создано в сотрудничестве с белорусской компанией «Могилевлифтмаш» и компанией SIS. На начальном этапе оно будет выпускать 40−60 лифтов в месяц.



По заявлению Дмитрия Кумсишвили, новое предприятие позволит шире использовать научный потенциал Грузии, будет способствовать развитию профессионального образования, так как на предприятии одновременно будут проходить подготовку специалисты по установке лифтов. В будущем году планируется дальнейшее расширение производства, а в отдаленной перспективе Грузия рассчитывает начать экспорт своей продукции.





Напомним, что президент Беларуси вместе с правительственной делегацией прибыл в Тбилиси с официальным визитом 22 марта и завершит его 23 марта. Это второй визит Александра Лукашенко в Грузию.















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