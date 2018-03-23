ЕС запускает новый План внешних инвестиций в Тбилиси

23.03.2018 23:54 21 марта ЕС представил свой План внешних инвестиций (ПВИ) на региональном мероприятии посвященному запуску плана в столице Грузии, Тбилиси. В соответствии с этим планом, ЕС будет мобилизовать инвестиции из государственного и частного секторов с 2017 по 2020 год для более чем 70 стран мира, включая Грузию и другие Восточные страны-соседи ЕС.



ПВИ будет направлен на увеличение инвестиций и поддержку более широкого и устойчивого развития в странах Европейского соседства, включая Грузию.



Мероприятие в Тбилиси является частью серии информационно-образовательных мероприятий для частного и государственного секторов по всему региону. Эти мероприятия объединили национальные власти, деловые круги, частные предприятия, международные финансовые учреждения-партнеры и другие заинтересованные стороны для обсуждения инвестиционных возможностей в различных секторах и предоставления возможности для взаимодействия с основными заинтересованными сторонами из частного и государственного секторов.



Заместитель директора Генерального директората по переговорам о добрососедстве и расширении (DG NEAR) Катарина Матернова подчеркнула, что ПВИ является еще одним показателем решительной приверженности ЕС поощрять и стимулировать экономический рост за счет частных и государственных инвестиций в Грузии, а также в других Восточных странах-соседях ЕС.



"Наш партнерский подход ориентирован на развитие предпринимательства, торговли и новых инвестиционных возможностей. Это необходимо для устранения препятствий на пути роста, для содействия инклюзивному росту и созданию рабочих мест, а также для углубления экономической интеграции ", - сказала она.



ПВИ соответствует амбициозным политическим целям и нацелен на мобилизацию большого объема инвестиций (особенно из частного сектора) для обеспечения экономического и социального развития в странах-партнерах ЕС.















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