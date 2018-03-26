Премьер предложил развивать авиационный и железнодорожный транспорт в Кахети

26.03.2018 09:39 «Мы подошли к тому этапу, когда Кахетии необходим отдельный аэропор»т, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в Кахетии накануне.



На открытии гостиницы «Винный комплекс Ахашени» премьер коснулся туристического потенциала Кахетии и Тушетии и проектов, осуществляемых правительством.



«Над этим уже думают и, думаю, опять же, при партнерстве с частным сектором мы сможем достичь того, чтобы в Кахетию, на первом этапе, осуществлялись прямые чартерные рейсы, в дальнейшем могут быть назначены и регулярные рейсы», - заявил Георгий Квирикашвили.



Он также говорил о значимости развития железнодорожного сообщения.



«Проведение новой железной дороги, как известно, стоит огромных средств. В направлении Кахетии у нас есть железная дорога, которая пока еще не уничтожена окончательно и государство должно обязательно должно думать о том, как восстановить эту железную дорогу. Туризм невозможно представить без железной дороги», - заявил Георгий Квирикашвили.















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