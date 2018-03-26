Авиакомпания AtlasGlobal приостановит рейсы в Тбилиси с 26 апреля

26.03.2018 12:31 Турецкая авиакомпания AtlasGlobal не будет выполнять регулярные рейсы из Стамбула в Тбилиси с 26 апреля.



По данным компании, это связано с измененным графиков полетов в летнем сезоне.



Кроме Тбилиси, из Стамбула отменяются еще несколько рейсов, в том числе в направлении Цюриха, Гамбурга, Махачкалы, Запорожье и Краснодара.



Авиакомпания уже сообщила пассажирам об отмене рейсов и возместит им стоимость билетов.



AtlasGlobal (бывшая AtlasJet) вошла на грузинский рынок в 2013 году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

