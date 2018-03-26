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Авиакомпания AtlasGlobal приостановит рейсы в Тбилиси с 26 апреля


26.03.2018   12:31
Турецкая авиакомпания AtlasGlobal не будет выполнять регулярные рейсы из Стамбула в Тбилиси с 26 апреля.

По данным компании, это связано с измененным графиков полетов в летнем сезоне.

Кроме Тбилиси, из Стамбула отменяются еще несколько рейсов, в том числе в направлении Цюриха, Гамбурга, Махачкалы, Запорожье и Краснодара.

Авиакомпания уже сообщила пассажирам об отмене рейсов и возместит им стоимость билетов.

AtlasGlobal (бывшая AtlasJet) вошла на грузинский рынок в 2013 году.






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