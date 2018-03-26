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Грузия и Израиль планируют создание совместных предприятий в IT направлении
26.03.2018 19:57
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в рамках рабочего визита в Израиле провел встречу с частным сектором в Институте экспорта.
На встрече грузинская сторона ознакомила израильских компаний с экономическими тенденциями, текущими и запланированными реформами в Грузии, бизнес и инвестиционным климатом страны.
По заявлению первого вице-премьера Дмитрия Кумсишвили, на встрече грузинская сторона также ознакомила израильские компании с соглашениями Грузии о свободной торговле с другими странами.
"Мы предложили израильским компаниям Грузию, как платформу для открытия предприятий, и в последующем вывоза произведенной в Грузии продукции в страны, с которыми у Грузии есть соглашение о свободной торговле"- заявил Дмитрий Кумсишвили.
На встрече разговор коснулся также инновационной экосистемы, которая создается в Грузии.
"С данной точки зрения нам нужен опыт Израиля, являющегося поддерживающей инновации, и ведущей инновационной страной в мире. В данном направлении будет весьма интересно сотрудничество, поскольку мы предложим молодежи специальные учебные курсы. А также будет создано несколько совместных предприятий, которые будут работать в IT направлении"- отметил Дмитрий Кумсишвили.
В то же время, на встрече с израильскими компаниями в Институте экспорта Израиля разговор коснулся направления кибер безопасности.
Институт экспорта Израиля содействует израильским компаниям заниматься международным бизнесом, в том числе в разработке стратегий, как создать совместные компании, и как использовать те возможности, которые предлагают страны-партнеры Израилю.
Встреча состоялась по содействию Ассоциации производителей Израиля.
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