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«Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018» переносится на 8 мая


28.03.2018   18:39
5-й Международный «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018, организованный компанией Caspian Energy Georgia, переносится с 18 апреля на 8 мая 2018 года. Дата форума перенесена в связи с многочисленными просьбами компаний, принимающих участие в международных мероприятиях в Азербайджане и за его пределами.

В связи с реализацией ряда крупных региональных энергетических и транспортных проектов, важным звеном которых является Грузия, а также благоприятным инвестиционным и деловым климатом, который вызвал высокий интерес к грузинской экономике со стороны представителей международного бизнес-сообщества, на форуме ожидается большое количество участников, представляющих европейский, американский и азиатский континенты. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Он также отметил, что на открытии планируется участие Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и членов правительства, представляющих экономический блок Грузии.

Официальную поддержку 5-му Международному «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018» оказывают Правительство Грузии, Правительство Азербайджанской Республики, Caspian European Club.
Как сообщил Тельман Алиев, «Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.

С обновленным списком спикеров и программой форума можно ознакомиться на сайте www.caspianenergyforum.com.

Кроме того, в программе мероприятия предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.


В «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018» примут участие от 300 до 500 делегатов, среди которых члены правительства Грузии и Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии.







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