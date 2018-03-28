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Парламент рассматривает предложение об увеличении штрафов за уличную торговлю в Тбилиси


28.03.2018   18:40
Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают значительное увеличение штрафов за незаконную уличную торговлю в Тбилиси.

Поправки разработаны депутатами от правящей партии «Грузинская мечта».
Если поправки утвердят, то штраф за торговлю на улице без разрешения в Тбилиси для физических или юридических лиц будет установлен в размере 50 лари (около 20 долларов), вместо 20 лари (около 8 долларов), как это предусмотрено в действующем законодательстве.

В случае неповиновения законному распоряжению или требованию полномочного лица, нарушение будет караться штрафом в размере 200 лари (около 80 долларов) и конфискацией имущества или лишением свободы на срок до семи дней. На сегодняшний день штраф за такой тип нарушения составляет 50 лари.

То же действие, совершенное повторно, согласно поправкам, должно наказываться штрафом в размере 300 лари (около 123 долларов), вместо 100 лари (около 40 долларов).

Кроме того, для тех, кто торгует без разрешения с прицепа или транспортного средства, вводится штраф в размере 1 тысячи лари (около 400 долларов) с конфискацией транспортного средства, а за повторное нарушение размер штрафа будет увеличен вдвое.

За последнее время это не первая попытка властей упорядочить уличную торговлю. В мае 2017 года по всему Тбилиси прошли рейды и несколько точек с наиболее активной торговлей, в частности, около станций метро, были ликвидированы. Однако уже в начале этого года на этих местах вновь стали появляться уличные торговцы.






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