Шахтеры проводят акцию протеста в Чиатуре

29.03.2018 13:05 Горняки проводят акцию протеста перед зданием Дома культуры в Чиатуре. Шахтеры требуют увеличения заработной платы и подписания коллективного договора, что подразумевает соблюдение норм безопасности на предприятии.



В случае невыполнения требований, участники акции обещают прибегнуть к другим формам протеста.



Сегодня шахтеры должны были ознакомить со своими требованиями специального управляющего предприятием «Грузинский марганец» Николоза Чиковани, но встреча не состоялась. Причиной отсрочки встречи было названо состояние здоровья Чиковани.















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