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Шахтеры проводят акцию протеста в Чиатуре
29.03.2018 13:05
Горняки проводят акцию протеста перед зданием Дома культуры в Чиатуре. Шахтеры требуют увеличения заработной платы и подписания коллективного договора, что подразумевает соблюдение норм безопасности на предприятии.
В случае невыполнения требований, участники акции обещают прибегнуть к другим формам протеста.
Сегодня шахтеры должны были ознакомить со своими требованиями специального управляющего предприятием «Грузинский марганец» Николоза Чиковани, но встреча не состоялась. Причиной отсрочки встречи было названо состояние здоровья Чиковани.
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