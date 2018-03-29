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С первого апреля семьи-опекуны получат от государства увеличенное финансирование


29.03.2018   15:49
В правила опекунства вносятся изменения. В частности, с первого апреля часть семей-опекунов получат от государства увеличенное финансирование.

Речь идет о тех семьях, которые являются опекунами детей с проблемным здоровьем или поведением, не имеющим статуса лиц с ограниченными возможностями. Такие подростки получат статус лиц с особыми нуждами.

Согласно 142-ому постановлению правительства, эти семьи получат такую же сумму, как опекуны детей с ограниченными возможностями – т.е. 20 лари в день. До этого такие семьи получали от государства 15 лари в день.

В случае присвоения статуса лица с особыми нуждами, сумма пособия увеличивается с 90 лари до 130 лари в месяц. Под этим подразумевается сумма, которую государство платит биологической семье ребенка, чтобы тот вернулся в семью.

В Грузии 1474 детей, которые находятся под опекой. 219 из них имеют статус лиц с ограниченными возможностями, а 40 – статус лиц с особыми нуждами.






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