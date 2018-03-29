Квирикашвили: Я уверен, что количество прибывших в Грузию туристов в 2018 году превысит 8 миллионов

29.03.2018 15:55 Туризм действительно стал значительным локомотивом экономики нашей страны, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на презентации отчета администрации туризма за 2017 год.



Как отметил Георгий Квирикашвили, сфера туризма важна для всех отраслей индустрии, потому что доходы, полученные от туризма, напрямую отражаются на экономическом положении граждан.



«Туризм действительно стал значительным локомотивом экономики нашей страны. По данным за 2017 год, в нашу страну прибыли более семи миллионов международных путешественников, что, я уверен, еще больше увеличится. Также я уверен, что 2018 год завершится цифрой, которая превысит 8 миллионов. Думаю, хорошо, что в течение 2017 года путем туризма в Грузию поступило 2 миллиарда 700 миллионов долларов, что является доходом для всех сфер экономики», — отметил Георгий Квирикашвили.



По его словам, одним из важных направлений 4-пунктного плана правительства является пространственное развитие и все эти четыре направления находятся в тесной, логичной, гармоничной связи друг с другом.



«Одним из важных направлений 4-пунктного плана правительства является пространственное развитие, которое подразумевает именно то, чтобы географическое положение не было барьером для развития сферы туризма. Проведение современной инфраструктуры интересно для туризма по всем направлениям. Именно этому служит строительство автобана, этому служит развитие зимней инфраструктуры, а также создание остова необходимой инфраструктуры в сфере обслуживания, которая напрямую отразится на развитии сферы туризма. Усилия правительства в этом направлении продолжатся и я уверен, что эта позитивная тенденция туризма, которая есть у нас сегодня, обязательно сохраниться и в будущем», — заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр отметил, что новые тенденции, которые выявились в туризме, являются важными, так как за целевым укреплением и развитием технологического сегмента обязательно последует въезд в страну туристов с высоким доходом.















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