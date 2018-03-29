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1 мая вступает в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и Швейцарией
29.03.2018 19:47
1 мая вступает в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и Швейцарией. Соответствующая информация размещена на веб-сайте правительства Швейцарии.
Накауне Швейцария завершила процедуры, необходимые для задействования документа, подписанного между Грузией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA).
«Задействованием соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA, Швейцария продолжает поддерживать экономические реформы и интеграцию кавказской республики в экономические структуры на европейском и глобальном уровне», — говорится в заявлении.
Документ, подписанный 27 июня 2016 года, уже действует для Грузии, Норвегии и Исландии. С 1 мая соглашение вступит в силу также для Швейцарии и Лихтенштейна.
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