1 мая вступает в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и Швейцарией

29.03.2018 19:47 1 мая вступает в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и Швейцарией. Соответствующая информация размещена на веб-сайте правительства Швейцарии.



Накауне Швейцария завершила процедуры, необходимые для задействования документа, подписанного между Грузией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA).



«Задействованием соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA, Швейцария продолжает поддерживать экономические реформы и интеграцию кавказской республики в экономические структуры на европейском и глобальном уровне», — говорится в заявлении.



Документ, подписанный 27 июня 2016 года, уже действует для Грузии, Норвегии и Исландии. С 1 мая соглашение вступит в силу также для Швейцарии и Лихтенштейна.

















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