Мэрия Тбилиси провела новый тендер для строительства общественных туалетов

29.03.2018 22:29 В конце июля в масштабе Тбилиси будет обустроено 30 общественных туалетов, об этом сообщает сегодня тбилисская газета «Резонанси».



По данным издания, в аукционе Агентства управления имуществом победила компания «Citybox». Территорию для обустройства туалетов победившей в аукционе компании передали с правом 20-летнего использования.



Между тем в мае 2017 года мэрия уже оформляла контракт для установки 30 общественных туалетов. Тогда мэром столицы был Давид Нармания, а соответствующий договор был подписан с выигравшей тендер компанией «Консалтинг груп».



Согласно официальному сообщению за май 2017 года, договор подписал руководитель агентства по управлению имуществом мэрии Карло Лаперадзе и директор ООО «Консалтинг груп» Шахрияр Мохамадиасли. Власти обещали, что туалеты будут построены до конца 2017 года, однако этого не произошло.



Агентство «Новости-Грузия» обратилось за объяснениями в мэрию Тбилиси.

Как оказалось, новый договор городские власти подписали с той же компанией, просто она за это время сменила название. Кроме того, в прошлом году выполнить условия тендера не удалось из-за проблем с подземными коммуникациями, которые должна была уладить мэрия. В связи с этим компании была предоставлена отсрочка.



«Компания «Консалтинг груп» изменила название и сейчас оперирует на рынке как компания «Citybox». Они должны были разместить общественные туалеты на 30 местах до декабря 2017 года. Несмотря на то, что компания вовремя начала работы, проблемы появились с подземными коммуникациями. Поэтому они потребовали отсрочку. Правительство рассмотрело вопрос и дало компании отсрочку. Соответственно, новые общественные туалеты появятся до конца июля. Насколько нам известно, компания уже закупила автоматизированные туалеты и до конца июля они будет смонтированы», — сообщили «Новости-Грузия» в Агентстве управления имуществом мэрии Тбилиси.



Территории для обустройства туалетов уже определены – это станции метро, скверы и парки, а также другие многолюдные места.

Новые общественные туалеты будут платными. Расплатиться посетители смогут и наличными деньгами, и банковской картой, в том числе, действующей в Тбилиси картой оплаты общественного транспорта «Метромани».



Согласно условиям тендера, площадь участка под каждую уборную составляет 8 квадратных метров. Кроме того, общественные туалеты должен быть адаптированы для лиц с ограниченными возможностями и содержать информационные таблички, текст на которых будет выполнен шрифтом Брайля.



Внутри модулей также должны быть установлены столы для пеленания, изготовленные из антибактериальных материалов.



«Общественный туалет должен быть строением легкой конструкции без фундамента, собранным на металлическом каркасе, облицованным современными антивандальными материалами для внутреннего и внешнего пользования», — таковы официальные тендерные условия.



Подрядчик берет обязательства по уходу за общественными туалетами и соблюдением в них санитарно-гигиенических норм. Компания-победитель тендера также будет обязана обеспечить работу 24-часовой горячей линии, которая будет принимать замечания.



На сегодняшний день в масштабе Тбилиси всего девять общественных туалетов – за них отвечает компания «Тбилсервис групп» при столичной мэрии. Еще пять мест для общественных туалетов переданы в аренду частным компаниям.















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