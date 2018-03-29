Бывший премьер-министр Грузии поможет Узбекистану с реформированием налоговой системы

29.03.2018 23:49 Бывший премьер-министр Грузии Ника Гилаури поможет Узбекистану в реформировании налоговой политики.



Сейчас экс-премьер, бывший министр финансов, энергетики и действующий управляющий партнер компании "Реформатика" находится в Ташкенте, принимая участие в обсуждении проекта Концепции налоговой реформы до 2020 года.



По мнению Гилаури, Узбекистану просто необходимо проводить реформы в налоговой сфере, потому что их отсутствие сдерживает развитие частного сектора и экономики в целом.



"Такие налоговые реформы, которые сейчас предлагаются в Узбекистане, это одни из самых передовых вариантов, которые я видел. Думаю, что будет очень хороший эффект для страны, для экономики, для частного бизнеса", — отметил Гилаури корреспонденту Sputnik в ходе общественного обсуждения Концепции налоговой реформы в Ташкенте.



По его словам, для инвестора главное — это предсказуемость. Если нет предсказуемости, заметил собеседник, нет инвесторов.



"После предсказуемости надо уже думать, какие налоги будут и как инвесторы должны их оплачивать. После этой реформы инвесторы поймут, что в Узбекистане создана ситуация, где можно иметь на пять лет, на долгий период четкие гарантии. Также для дальнейшего развития важно, чтобы было одинаковое налогообложение для всех", — отметил Гилаури.



В Грузии после подобной реформы, заметил экс-премьер, число налогов было сокращено с 21 до 6, налоговые сборы за восемь лет выросли в 10 раз, а экономика — в четыре раза.



Напомним, что в Узбекистане сейчас идет обсуждение Концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предполагает коренную трансформацию всей системы фискальных органов. Она должна быть представлена на рассмотрение президента и правительства до 1 апреля 2018 года.



Кроме того, до 1 июля 2018 года планируется подготовить проект Налогового кодекса в новой редакции.















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