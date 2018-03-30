Зураб Алавидзе возвращается в частный сектор

30.03.2018 11:27 Бывший министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе продолжит работу в частном секторе. Об этом заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на брифинге на тему изменений в правительстве.



По словам премьер-министра, Зураб Алавидзе много лет работает в частном секторе.



«Полтора года назад, когда Зураб Алавидзе был назначен в администрации правительства руководителем отдела управления стратегическими проектами и региональными проектами и в его ведение входили региональные проекты, я долгое время его уговаривал, согласиться начать работать на государственной службе. Тогда он говорил, что не видел себя в государственном секторе в долгосрочной перспективе. Я знаю его 20 лет и он всегда был в частном секторе.



Несколько дней назад он обратился ко мне с просьбой вернуться в частный сектор. Мне потребовалось несколько дней, чтобы уговорить его остаться, но сейчас я не смог этого сделать, поэтому мне пришлось удовлетворить его просьбу », — сказал премьер-министр.



По словам премьер-министра, везде, где работал Зураб Алавидзе, он был исключительно эффективным менеджером.



«Он всегда был против бюрократии и человеком, ориентированным на результат. Он подтвердил своей работой в правительстве, в том числе на очень важной позиции, должности министра регионального развития и инфраструктуры, где он показал серьёзный прогресс в направлении компонента пространственного развития — одного из важнейших направлений четырехпунктного плана правительства.



Начаты очень важные проекты, такие как проект участка Рикоти, дорога, соединяющая Кутаиси с Абастумани, уже спроектирована и скоро начнет строится дорога связывающая Кутаиси и Сванети, а также соединительная дорога Земо Имерети и Рача.



В проектах водоснабжения условия жизни 300 тысяч человек улучшились в результате реализованных им проектов », — сказал премьер-министр.



Он поблагодарил Алавидзе за его работу.



«Я хотел бы поблагодарить его за проделанную работу и пожелать ему успехов в дальнейшей его деятельности, которая, я уверен, будет успешной», — сказал премьер-министр.



Майя Цкитишвили сменила Зураба Алавидзе на посту министра регионального развития и инфраструктуры Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

