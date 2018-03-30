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В феврале экономический рост составил 5,5%
30.03.2018 13:17
По данным Национальной службы статистики, экономический рост в феврале составил 5,5 процента в Грузии. В январе-феврале средний рост ВВП составил 4,9 процента.
По предварительным оценкам, в феврале 2018 года наблюдался значительный рост в обрабатывающей промышленности, других коммунальных, социальных и персональных услугах, операциях с недвижимостью и торговле.
По данным Грузстата, в 2017 году экономический рост составил 5 процентов.
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