В феврале экономический рост составил 5,5%

30.03.2018 13:17 По данным Национальной службы статистики, экономический рост в феврале составил 5,5 процента в Грузии. В январе-феврале средний рост ВВП составил 4,9 процента.



По предварительным оценкам, в феврале 2018 года наблюдался значительный рост в обрабатывающей промышленности, других коммунальных, социальных и персональных услугах, операциях с недвижимостью и торговле.



По данным Грузстата, в 2017 году экономический рост составил 5 процентов.















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