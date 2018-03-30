Долг перед ломбардами в Грузии имеют 609 тысяч человек

30.03.2018 13:42 Долг перед ломбардами в Грузии имеют 609 тысяч человек, — данные публикует Национальная служба статистики Грузии.



По данным Грузстата, сумма займов, выданных ломбардами в 2017 году составила 405,8 млн лари. 96,4% выданных кредитов приходится на физических, а 3,6% на юридических лиц.



В целом, долг перед ломбардами имеют 609 тысяч человек, из них около 99% — физические лица, 64,7% выданы в национальной, а 35,3% — в иностранной валюте.



Согласно исследованию, к концу 2017 года ломбардской деятельностью занимались 875 организаций. Большинство ломбардов находится в Тбилиси — 55,7%, 12,1% — в Имерети, 9,9% — в Самегрело-Земо Сванети, 9,7% — в Аджарии, 12,6% — в остальных регионах.



В 2017 году доход ломбардов составил 47,6 млн лари. 73,1% приходится на ломбарды в Тбилиси, а остальное распределяется между другими регионами.















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