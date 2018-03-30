Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министерство по делам беженцев увеличивает суммы на закупку «Дома в селе»


30.03.2018   16:19
Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии увеличивает сумму на закупки для проекта «Дом в селе». Брифинг на эту тему провел сегодня первый заместитель министра Григол Гиоргадзе.

По информации министерства, к домам, закупленным в селах, прилегают сельскохозяйственные земли, что является дополнительным источником дохода для беженцев. Кроме того, беженцы сами выбирают место и дом в любом регионе Грузии.

Сумма на закупки домов в селе варьировалась от 17 000 до 31 000 лари.

Министерство увеличило суммы и присвоило приоритет большим средством. Например семье из 1-2 человек ведомство выделит 17 000, на семью из трех человек — 21 000, на четырех человек — 23 000, на пять человек — 26 000, на семь человек — 32 000 лари.

Проект «Дом в селе» министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии начало в 2013 году. За этот период дома купили 2000 семьям беженцев.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна