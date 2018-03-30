Министерство по делам беженцев увеличивает суммы на закупку «Дома в селе»

30.03.2018 16:19 Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии увеличивает сумму на закупки для проекта «Дом в селе». Брифинг на эту тему провел сегодня первый заместитель министра Григол Гиоргадзе.



По информации министерства, к домам, закупленным в селах, прилегают сельскохозяйственные земли, что является дополнительным источником дохода для беженцев. Кроме того, беженцы сами выбирают место и дом в любом регионе Грузии.



Сумма на закупки домов в селе варьировалась от 17 000 до 31 000 лари.



Министерство увеличило суммы и присвоило приоритет большим средством. Например семье из 1-2 человек ведомство выделит 17 000, на семью из трех человек — 21 000, на четырех человек — 23 000, на пять человек — 26 000, на семь человек — 32 000 лари.



Проект «Дом в селе» министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии начало в 2013 году. За этот период дома купили 2000 семьям беженцев.















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