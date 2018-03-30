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Дефицит текущего счета Грузии в 17г сократился на 28,8%


30.03.2018   22:01
Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии сократился в 2017 году на 28,8 процента в годовом выражении до $1,316 миллиарда, говорится в сообщении Национального банка.

В четвертом квартале прошлого года этот показатель составил $530,9 миллиона в сравнении с $655,7 миллиона в четвертом квартале 2016 года.

Наиболее дефицитным компонентом текущего счета в прошлом году была торговля товарами, отрицательное сальдо которой составило $3,841 миллиарда в сравнении с $3,869 миллиарда годом ранее.

Баланс услуг в 2017 году сложился положительным и составил $2,069 миллиарда в сравнении с $1,620 миллиарда годом ранее. Баланс доходов был отрицательным - $816,2 миллиона в сравнении с $720,5 миллиона в 2016 году.

Положительное сальдо текущих трансфертов составило $1,272 миллиарда в сравнении с $1,122 миллиарда.

Баланс счета капитала в 2017 году составил $108,6 миллиона в сравнении с $57,8 миллиона годом ранее.

Прямые иностранные инвестиции в прошлом году составили $1,862 миллиарда в сравнении с $1,603 миллиарда в 2016 году. (Маргарита Антидзе)






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