Дефицит текущего счета Грузии в 17г сократился на 28,8%

30.03.2018 22:01 Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии сократился в 2017 году на 28,8 процента в годовом выражении до $1,316 миллиарда, говорится в сообщении Национального банка.



В четвертом квартале прошлого года этот показатель составил $530,9 миллиона в сравнении с $655,7 миллиона в четвертом квартале 2016 года.



Наиболее дефицитным компонентом текущего счета в прошлом году была торговля товарами, отрицательное сальдо которой составило $3,841 миллиарда в сравнении с $3,869 миллиарда годом ранее.



Баланс услуг в 2017 году сложился положительным и составил $2,069 миллиарда в сравнении с $1,620 миллиарда годом ранее. Баланс доходов был отрицательным - $816,2 миллиона в сравнении с $720,5 миллиона в 2016 году.



Положительное сальдо текущих трансфертов составило $1,272 миллиарда в сравнении с $1,122 миллиарда.



Баланс счета капитала в 2017 году составил $108,6 миллиона в сравнении с $57,8 миллиона годом ранее.



Прямые иностранные инвестиции в прошлом году составили $1,862 миллиарда в сравнении с $1,603 миллиарда в 2016 году. (Маргарита Антидзе)















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