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1 апреля в Батуми пройдет фестиваль рыбы и морепродуктов


31.03.2018   15:27
Фестиваль рыбы и морепродуктов пройдет в грузинском черноморском городе Батуми 1 апреля.

Как сообщают организаторы, на мероприятии будут представлены все виды рыбы и морепродуктов, которые доступны в Грузии.

В фестивале примут участие рыбаки из Аджарии, Гурии, Самегрело и Имеретии, а также заводчики. Кроме того, свою продукцию представят объекты питания. Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести всю продукцию по минимальным ценам.

В рамках мероприятия запланирована и культурная программа – воспитанники Национального дворца учащейся молодежи Аджарии организуют различные флешмобы, состоятся выступления фольклорных вокальных и хореографических коллективов. Для рыбаков на фестивале проведут мастер-класс «Лови-Отпускай» по спортивной рыбалке.

Батуми принимает Фестиваль рыбы и морепродуктов уже во второй раз. Цель события – популяризация аквакультуры и рыболовства, а также привлечение туристов в Батуми в межсезонье. Организует фестиваль ассоциация Ассоциация развития органической аквакультуры «Пореджи».

«Весной, когда морской сезон еще не начался, проведение такого мероприятия очень важно для города. Если в стране проводятся фестивали вина, меда и сыра, то почему не должен проводится фестиваль рыбы!? Наша страна имеет богатую историю рыболовства», — говорит председатель «Пореджи» София Диасамидзе.

Фестиваль рыбы и морепродуктов проводится при поддержке правительства Аджарии, министерства сельского хозяйства, Минэкономики и Минздрава автономной республики, а также мэрии Батуми, Центра агросервиса, торгово-промышленной палаты Аджарии, Ассоциации женщин-предпринимателей, НПО CENN.






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