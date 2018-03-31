Общий внешний долг Грузии составляет 17,2 млрд. долларов

31.03.2018 16:14 Общий внешний долг Грузии составил 17,2 млрд. долларов США (44,6 млрд. лари) по состоянию на 31 декабря 2017 года. Это составляет 113,5% от ВВП в 2017 году. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на данные Национального банка.



В Национальном банке отмечают, что общая статистика внешнего долга гармонизируется с платежным балансом.

Он включает в себя государственный – правительственный сектор, государственные предприятия и Национальный банк, а также частный сектор — банковский и другие сектора — внешний долг.



Общий объем внешней задолженности Грузии в четвертом квартале 2017 года увеличился на 342,9 млн. долларов из-за операционных изменений — 335,7 млн. долларов, что связано с ценами и другими изменениями, соответственно 12,6 и 10,5 млн. долларов.



В то же время из-за изменений обменного курса валюты долг сократился на 15,9 млн. долларов.



Государственный внешний долг составил 7,3 млрд. долларов (19,0 млрд. лари), что составляет 48,3% ВВП, откуда долг правительственного сектора — 5,3 млрд. долларов (13,7 млрд. лари, 34,9% ВВП), обязательства Национального банка — 291,4 млн. долларов (755,4 млн. лари), — 1,9 процента ВВП, а также государственные облигации и кредиты предприятий — 852,7 млн. долларов (2,2 млрд. лари; 5,6 процента ВВП) и 883,5 млн. долларов (2,3 млрд. лари, или 5,8 процента ВВП).



Вместе с тем, внешний долг банковского сектора составил 3,7 млрд. долларов (9,5 млрд. лари; 24,2% ВВП), внешний долг других секторов — 5,4 млрд. долларов (13,9 млрд. лари; 35,3% ВВП) — 2,6 млрд. Долларов (6,7 млрд. лари; 17,1% ВВП). 91,4 процента от общего внешнего долга выражено в иностранной валюте.



Чистый внешний долг Грузии составил 10,1 млрд. долларов (26,2 млрд. лари) по состоянию на 31 декабря 2017 года, что составляет 66,6% ВВП в 2017 году.



При этом чистый внешний долг государственного сектора составляет 4,2 млрд. долларов (11,0 млрд. лари), что составляет 28,0% от ВВП.



В четвертом квартале 2017 года внешний долг Национального банка Грузии увеличился на 43,8 млн. долларов. Из них валютные обязательства Нацбанка увеличились на 41,6 млн. долларов, а по обменному курсу — 2,2 млн. долл. По состоянию на конец четвертого квартала 2017 года общая сумма обязательств Национального банка составила 291,4 млн. долларов. Из них 205,3 млн. долларов является особым правом на заимствование, которое не имеет срока погашения и практически не обязуется быть оплаченным до тех пор, пока Грузия не станет членом Международного валютного фонда.



Новости-Грузия











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