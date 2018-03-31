Новый министр регионального развития и инфраструктуры Грузии рассказала о приоритетах ведомства

31.03.2018 16:38 Новый министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили встретилась с сотрудниками. Как сообщили в министерстве «IPN», нового министра сотрудникам представил бывший министр Зураб Алавидзе.



«Одним из приоритетов министерства по-прежнему будет пространственное устройство, в этом направлении существует довольно объемная повестка дня. Также приоритетом министерства останется работа в плане развития самоуправления и осуществления проектов в регионах. Я активно включусь в реализацию этих планов», - заявила Майя Цкитишвили.



О правительственных изменениях на вчерашнем брифинге, 30 марта, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Майя Цкитишвили работала на посту главы администрации правительства с ноября 2012 года.















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