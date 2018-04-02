Министр экономики Грузии встретился с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым

02.04.2018 16:02 Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев посещает Грузию, сообщают азербайджанские СМИ.



Абдуллаева принял вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и будущие проекты компании. Абдуллаев таже провел совещание в офисе SOCAR Energy Georgia, на котором обсуждались планы на 2018 год.



SOCAR является одним из крупнейших инвесторов в Грузии. По данным Сакстат, SOCAR Gas Export-Import, Socar Georgia Gas и SOCAR Georgia Petroleum входят в десятку крупнейших компаний в Грузии по объему оборота за 2017 год.















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