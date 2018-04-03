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На BBC крутится рекламный ролик об Аджарии (Видео)


03.04.2018   13:30
Choose your favourite colour – под слоганом крутится рекламный ролик об Аджарии в эфире телеканала BBC World.

Информацию об этом распространяет департамент курортов и туризма Аджарии.

По информации представителей департамента, имиджевый видеоролик «Цвета Аджарии», кроме BBC, реклама региона будет выходит в эфире европейских каналов «Евроньюс» и «Deutsche Welle». Кроме телевизионной рекламы, будут выходить рекламно-познавательные сюжеты об Аджарии. Для этого выбраны местные телеканалы 16 – ти целевых стран.

«Наша рекламная активность содержит онлайн – рекламу, пресс – туры для журналистов и туристических операторов в регион Аджарии, чтобы они лучше смоги популяризировать туристические возможности Аджарии перед нашими потенциальными туристами», — заявил председатель департамента туризма и курортов Аджарии Сулхан Глонти.










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