В Грузии выставили на торги старые вагоны

03.04.2018 13:42 Компания GR Property Management, принадлежащая «Грузинской железной дороге», выставила на электронный аукцион старые железнодорожные вагоны. Если у неисправной техники появится покупатель, государственная компания получит в качестве прибыли свыше 1 млн лари (около 400 тысяч долларов), сообщает Общественный вещатель Грузии.



Всего на торги выставлены 44 грузовых вагона (стартовая цена 432 962 тысячи лари или порядка 180 тысяч долларов) и 31 вагон электропоезда разного типа (578 245 лари или 240 тысяч долларов).



В настоящее время лоты находятся в разных частях Грузии: в Кумиси, Кутаиси Рустави, Самтредиа и Хашури. Самый старый вагон, выставленный на аукцион, был выпущен в 1957 году, самый новый – в 1992-м.















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