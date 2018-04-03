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В Грузии выставили на торги старые вагоны
03.04.2018 13:42
Компания GR Property Management, принадлежащая «Грузинской железной дороге», выставила на электронный аукцион старые железнодорожные вагоны. Если у неисправной техники появится покупатель, государственная компания получит в качестве прибыли свыше 1 млн лари (около 400 тысяч долларов), сообщает Общественный вещатель Грузии.
Всего на торги выставлены 44 грузовых вагона (стартовая цена 432 962 тысячи лари или порядка 180 тысяч долларов) и 31 вагон электропоезда разного типа (578 245 лари или 240 тысяч долларов).
В настоящее время лоты находятся в разных частях Грузии: в Кумиси, Кутаиси Рустави, Самтредиа и Хашури. Самый старый вагон, выставленный на аукцион, был выпущен в 1957 году, самый новый – в 1992-м.
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