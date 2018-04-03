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Emerging Europe: Грузия переживает туристический бум


03.04.2018   13:45
В 2018 году в Грузию посетит более 8 млн человек, что сделает туризм одним из крупнейших секторов экономики страны, пишет британское издание Emerging Europe. Как отмечает автор статьи, первый туристический бум в Грузии произошел в 2012 году, когда количество визитеров выросло с 2,8 млн человек до 4,4 млн. Но по-настоящему успешным стал 2017 год, когда в страну приехало 7,5 млн иностранных туристов – на 18% больше, чем в 2016 году. При этом количество туристов из Западной Европы выросло на 28%.

Доходы от туризма в Грузии в 2017 году составили 2,7 млрд долларов, отмечает Emerging Europe, добавляя: в 2018-м власти рассчитывают принять 8 млн иностранных туристов, которые принесут экономике более 3 млрд долларов.

Издание также напоминает, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air совершает рейсы из Кутаиси по 19 направлениям, и в 2018 году она планирует добавить новые маршруты: с мая начнутся полеты в Барселону, Париж, Прагу и Рим. В то же время флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways также намерен добавить в этом году ряд маршрутов, включая Барселону, Берлин, Брюссель, Кельн и Париж. В общей же сложности три международных аэропорта Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми – в 2017 году обслужили 4,03 млн пассажиров, что на 43% больше, чем в 2016-м.






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