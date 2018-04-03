В Кутаиси будут производить одежду для известных брендов масс-маркета

03.04.2018 14:31 Швейный завод, на котором будет изготавливаться высококачественная одежда для всемирно известных модных брендов, в ближайшие дни откроется в Кутаиси, сообщает пресс-служба агентства «Производи в Грузии» министерства экономики и устойчивого развития.



Предприятие было создано благодаря совместной грузинско-румынской инвестиции. Завод принадлежит румынской компании MGMtex – дочернему предприятию швейцарской фирмы Ottorose. Последняя сотрудничает с такими известными брендами, как H&M, Mango, Zara, Coast, Colveta, United Collors of Benneton, Oasis и многими другими.



Ожидается, что вся одежда MGMtex, пошитая в Кутаиси, будет экспортироваться на европейские рынки. Планируется, что ежегодно на предприятии будут производить продукцию на 3,3 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов). На начальном этапе на заводе трудоустроят 250 человек, позже число сотрудников увеличится до 300.



Объем инвестиций на начальном этапе составил 1,2 миллиона лари (около 500 тысяч долларов), а на следующем этапе планируется дополнительно инвестировать в предприятие 2,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов).



«Компания заинтересовалась перспективой расширением бизнеса в Грузии шесть месяцев назад. До принятия решения агентство «Производи в Грузии» ознакомило компанию с инвестиционными возможностями в Грузии», — сообщили в Агентстве.



MGMtex является бенефициаром агентства «Производи в Грузии». В течение двух лет компания сможет пользоваться льготным кредитом для приобретения современного оборудования.

«Производи в Грузии» — это правительственная программа, направленная на привлечение в страну прямых иностранных инвестиций, а также стимулирование местного производства.



По состоянию на февраль 2018 года, в рамках программы была оказана поддержка 337 проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и гостиниц. В целом инвестиции превышают 820 миллионов лари (примерно 340 миллионов долларов) и предусматривают трудоустройство примерно 13,5 тысяч человек.















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