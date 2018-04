На авиарынке появилась новая грузинская авиакомпания

03.04.2018 16:20 На авиарынке Грузии появилась новая грузинская авиакомпания My Way Airlines, которая выполнила первый чартерный рейс Тбилиси-Тегеран.



По сообщению пресс-службы министерства экономики и устойчивого развития, грузинская авиакомпания планирует начать регулярные рейсы с мая 2018 года. На первом этапе рейсы будут выполняться по пяти направлениям. В течение года количество рейсов будет постепенно увеличено до 10 пунктов назначения.



По словам коммерческого директора My Way Airlines Игоря Апциаури, авиакомпания полностью укомплектована грузинским персоналом.



Компания планирует начать полеты из Тбилиси в направлении разных стран мира, в том числе и в США.















