В Грузии увеличилось количество случаев трудовой эксплуатации - Совет Европы

03.04.2018 18:19 В Грузии увеличилось количество случаев трудовой эксплуатации, — об этом говорится в отчете Совета Европы. По словам авторов исследования, за последние годы, число случаев трудовой эксплуатации превысило количество случаев трефикинга в целях сексуальной эксплуатации. Аналогичное положение отмечается в Бельгии, Кипре, Португалии, Сербии и Великобритании.



В отчете говорится, что количество случаев трудовой эксплуатации растет во всех странах Европы.



«Наш мониторинг показывает, что все больше людей становятся жертвами трудовой эксплуатации в Европе. Людям часто трудно говорить об этой проблеме, потому что они боятся депортации или мести со стороны преступных группировок», — говорят авторы доклада.



Согласно исследованию, больше всего трудовой эксплуатации подвержены мужчины, которые работают в сферах сельского хозяйства, туризма или рыболовства. Большинство женщин-жертв работают в частных домах и вместе с трудовой эксплуатацией становятся жертвами сексуального насилия.



В отчете отмечается, что в группу риска входят мигранты, которые пытаются получить работу по интернету или социальным сетям и попадают в руки криминальных группировок.



Авторы доклада призывают европейские страны улучшить контроль за торговлей людьми и наказать виновных. А правительства должны сотрудничать с неправительственными организациями и представителями бизнеса, чтобы ввести надлежащие регуляции для решения проблемы.















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