Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Укрепление лари связано с ростом инвестиций, экспорта, туризма и денежных переводов


03.04.2018   20:31
В инвестиционной компании Galt & Taggart заявляют, что укрепление лари связано с ростом инвестиций, экспорта, туризма и денежных переводов. Компания подготовила для Первого канала анализ текущих экономических событий.

«Galt & Taggart прогнозировал приближение обменного курса лари к отметке 2,4 в прошлом году. Тенденция укрепления лари обусловлена улучшением фундаментальных факторов. В 2017 году экономика Грузии значительно выросла (5,0%), что связано с увеличением внешнего спроса. Последнее мгновенно отразилось на резко улучшенных показателях экспортных поступлений, туристов и денежных переводов. Также стоит упомянуть рекордное количество иностранных инвестиций в 2017 году. Эта тенденция не была замедлена в первом квартале этого года, и по нашим оценкам, будет сохраняться в следующие месяцы. Совершенствование всех вышеуказанных показателей положительно сказывается на курсе лари», — заявляют аналитики организации и отмечают, что небольшие сезонные колебания краткосрочного обменного курса ожидается и в этом году.

В Грузии в последний период зафиксированы тенденции укрепления лари. По текущему официальному обменному курсу стоимость 1 доллара США составляет 2,3929 лари.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Более 600 тысяч жителей Грузии задолжали ломбардам
Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 17,2 млрд. долларов США
Дочка «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС в Армении: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
Квирикашвили: Сотрудничество или дружба с политической силой, которая оставила нам наследие 2008 года, исключено
Цулукиани: Выдворением сотрудника секции интересов России Грузия выразила солидарность западному миру
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна