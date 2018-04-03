Укрепление лари связано с ростом инвестиций, экспорта, туризма и денежных переводов

03.04.2018 20:31 В инвестиционной компании Galt & Taggart заявляют, что укрепление лари связано с ростом инвестиций, экспорта, туризма и денежных переводов. Компания подготовила для Первого канала анализ текущих экономических событий.



«Galt & Taggart прогнозировал приближение обменного курса лари к отметке 2,4 в прошлом году. Тенденция укрепления лари обусловлена улучшением фундаментальных факторов. В 2017 году экономика Грузии значительно выросла (5,0%), что связано с увеличением внешнего спроса. Последнее мгновенно отразилось на резко улучшенных показателях экспортных поступлений, туристов и денежных переводов. Также стоит упомянуть рекордное количество иностранных инвестиций в 2017 году. Эта тенденция не была замедлена в первом квартале этого года, и по нашим оценкам, будет сохраняться в следующие месяцы. Совершенствование всех вышеуказанных показателей положительно сказывается на курсе лари», — заявляют аналитики организации и отмечают, что небольшие сезонные колебания краткосрочного обменного курса ожидается и в этом году.



В Грузии в последний период зафиксированы тенденции укрепления лари. По текущему официальному обменному курсу стоимость 1 доллара США составляет 2,3929 лари.















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