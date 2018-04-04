Евросоюз выделит грант в размере 500 тыс. евро для проекта обновления сети тбилисских автобусов

04.04.2018 15:05 Мэрия Тбилиси подписала грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, которое предусматривает выделение Европейским союзом Грузии 500 000 евро. Французская компания «Sistra», выигравшая международный тендер, подготовит подробный план реструктуризации сети тбилисских автобусов.



На основе опроса, «Систра» разработает многокомпонентную программу, которая станет одним из основных документов развития общественного транспорта в столице.



Документ должен быть подготовлен в течение 15 месяцев после заключения договора. Прежде чем программа будет создана, компания будет работать над реструктуризацией автобусов, которая предусматривает изучение маршрутов автобусов и микроавтобусов, а также их перепланирование. Будет учтена специфика работы столичного метрополитена.



В настоящее время в Тбилиси насчитывается 530 автобусов, обслуживающих 101 маршрут. Мэрия планирует за четыре года приобрести 700 новых автобусов из которых 100 войдут в эксплуатацию до конца года.



Стоимость реструктуризации и моделирования транспортной сети Тбилиси составляет 800 тысяч евро, из которых 500 тысяч евро покроет ЕС, а 300 тысяч финансируют мэрия Тбилиси.















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