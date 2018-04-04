Лица нерезиденты смогут зарегистрировать компании в Грузии в режиме онлайн

04.04.2018 19:57 Цель правительства – чтобы Грузия стала региональным финансовым центром, — об этом заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.



По его словам, министерство финансов Грузии разработало инициативу, которая подразумевает введение онлайн регистрации компаний нерезидентами в Грузии. Этот процесс позволит иностранным юридическим лицам стать электронными резидентами Грузии, зарегистрировать компанию в стране и открыть счета в грузинских банках.



«Они смогут управлять регистрированной в Грузии компании в режиме онлайн. Регистрация личности и предпринимателя будет одним процессом. В рамках этой инициативы, в целях развития финансового сектора, осуществится связь систем предпринимательского реестра с другими системами. Интеграция наших предпринимательских систем с другими системами принесет важную выгоду стране, так как растет сектор финансового обслуживания», — заявил Мамука Бахтадзе.















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