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Лица нерезиденты смогут зарегистрировать компании в Грузии в режиме онлайн
04.04.2018 19:57
Цель правительства – чтобы Грузия стала региональным финансовым центром, — об этом заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.
По его словам, министерство финансов Грузии разработало инициативу, которая подразумевает введение онлайн регистрации компаний нерезидентами в Грузии. Этот процесс позволит иностранным юридическим лицам стать электронными резидентами Грузии, зарегистрировать компанию в стране и открыть счета в грузинских банках.
«Они смогут управлять регистрированной в Грузии компании в режиме онлайн. Регистрация личности и предпринимателя будет одним процессом. В рамках этой инициативы, в целях развития финансового сектора, осуществится связь систем предпринимательского реестра с другими системами. Интеграция наших предпринимательских систем с другими системами принесет важную выгоду стране, так как растет сектор финансового обслуживания», — заявил Мамука Бахтадзе.
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