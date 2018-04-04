Правительство Грузии анонсирует масштабные реформы

04.04.2018 20:30 Правительство Грузии планирует новые масштабные и значительные налоговые реформы, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, инициированные министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе три новые реформы «станут кислородом», особенно для малых предпринимателей.



Первая реформа предполагает сокращение с пяти до одного налогового документа для индивидуальных предпринимателей. Вторая предусматривает упрощенную закупку продуктов у фермеров для дальнейшей реализации. Третья реформа предусматривает возможность для иностранных бизнесменов зарегистрировать в Грузии компанию в онлайн режиме.

«Согласно первой реформе, которая является уникальной не только для Грузии, предприниматель освобождается от лишних бюрократических процедур и вместо пяти налоговых документов, которых сегодня составляют предприниматели, будет единый налоговый документ. Таким образом с наших предпринимателей будет снят большой бюрократический груз и они не будут, как сегодня, тратить много ресурсов на документооборот», — отметил премьер.



Приоритетом властей является обеспечение экономического роста в Грузии с максимальным подключением всех слоев общества, особенно населения с низким уровнем дохода. По словам Квирикашвили, вторая инициатива правительства предполагает именно это.



«Думаю, что у каждого есть ощущение того, что, к примеру, когда в горных регионах открываются гостиницы или новые торговые точки, туда мало попадает местных продуктов, произведенных в том же районе, в том же селе. Часто такую продукцию привозят из Тбилиси или из других региональных центров. Для того, чтобы поощрять закупку местных продуктов, чтобы местное производство было широко представлено в небольших гостиницах и гостиницах семейного типа в регионах и селах, мы максимально упростим как налоговые, так и процедурные вопросы для закупки продуктов от местных предпринимателей, от проживающих в селах людей и фермеров», — сообщил Квирикашвили.



По словам премьера, это очень важная инициатива, поскольку из-за возникающих проблем бизнес часто отказывается от закупки качественных местных продуктов.

«Благодаря этим изменениям проблема будет устранена, бизнес будет закупать продукцию без ограничений и это отразится на том налоговом грузе, который в этом случае будет у компаний. Их обязательно надо поощрять, чтобы они покупали местные продукты», — сказал Квирикашвили. Премьер также отметил, что такая практика принята и в Европе – обычно на горных европейских курортах используются местные продукты.



Третья инициатива правительства ставит целью превращение Грузии в региональный финансовый центр. Инициатива подразумевает онлайн регистрацию в Грузии компаний, владельцы которых не являются резидентами страны.

«Данная инициатива даст возможность иностранным инвесторам в онлайн режиме зарегистрировать компанию в нашей стране, открыть счет в наших банковских системах. Они также смогут в онлайн режиме управлять компаний в нашей стране, на находясь здесь физически. Безусловно, это очень комплексный вопрос, важный в плане координации с международными финансовыми институтами, с Валютным фондом», — сказал премьер.



Уверен, что данная инициатива будет очень важным новым источником дохода для нашей страны и даст возможность еще больше позиционировать страну в качестве международного финансового центра не только в регионе, но и за ее пределами, отметил премьер.



Новости-Грузия











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