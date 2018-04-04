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В Тбилиси состоится международный энергетический форум Caspian Energy


04.04.2018   21:08
Более 300 делегатов из Грузии, Азербайджана, Казахстана и других стран каспийско-черноморского и балтийского регионов соберутся 18 апреля в Тбилиси для участия в международном форуме - Caspian Energy Forum - 2018.

Пятый международный Caspian Energy Forum пройдет при поддержке правительства Грузии и Азербайджанской Республики, а также Caspian European Club. В мероприятии примут участие руководители госструктур, министерств и государственных комитетов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также главы крупных международных компаний и финансовых институтов.

Форум откроет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В программе мероприятия предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе деловых обедов и встреч в неформальной обстановке.

Caspian European Club - самая крупная и динамично развивающаяся региональная организация, которая объединяет более пяти тысяч энергетических компаний из 70 стран мира, которые осуществляют или желают осуществлять свою деятельность на территории государств каспийско-черноморского и балтийского регионов.






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