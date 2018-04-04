Власть старается искусственно обанкротить порт Батуми - ЕНД

04.04.2018 21:48 Депутат "Единого национального движения" Верховного совета Аджарии Гия Абуладзе отозвался на события в порте Батуми. По его словам, власть старается искусственно обанкротить порт Батуми.



"В 2014 году в прессе появилась информация о сокращении грузов в батумском порте и об ожидаемом коллапсе. Пиковый показатель пропуска грузов в порте фиксируется в 2016 году, 13,1 миллион тонны (влажные и сухие грузы вместе). 2017 год- 4,2 миллиона тонны, объем сократился 3,1 раз. Если выделить сухие грузы, данные выглядят следующим образом: 2012 - 1.6 млн. тонн, 2013 - 1.7 млн. тонн, 2014 - 1.2 , 2015 - 1.0 млн. тонн, 2016 - 0.9 млн. тонн, 2017 - 0.8 млн. тонн. То есть сухие грузы тоже вдвое сократились"- заявил Гия Абуладзе.



По словам оппозиционного депутата, по сравнению с 2016 годом в 2017 году объем перевозки нефти в порту сократился на 36%. По заявлению Абуладзе, к 2018 году прогноз объема перевозки нефти составляет 1,1 миллион тонны. По его же словам, в 2018 году прогнозируют 1 миллион долларов США убытка порта.



"Двоюродный брат Бидзины Иванишвили, Уча Мамацашвили, и Мамука Бахтадзе стараются прибрать к рукам порт и терминал Батуми. В частности 22 марта непосредственно под руководством министра финансов Мамуки Бахтадзе в гостинице "Балтимор" состоялась презентация, будто бы в порту Батуми планировалось строительство минерального транзитного терминала. Никакие подготовительные работы, исследования не проводились для строительства такого терминала, тем более строительство терминала удобрений в туристическом городе неприемлемо. Мамука Бахтадзе подготовил почву для входа новой компании, чтобы за этим последовал вход новой компании, которая будто бы вложит новые инвестиции, сделает новые терминалы и др. В то же время, на сегодня рассматриваются два варианта: первый- порт и терминал купит компания, связанная с Иванишвили. Вторая - рассматривается ввод в порт и терминал для управления компании, связанной с Иванишвили. Уча Мамацашвили, Мамука Бахтадзе, и Зураб Патарадзе руководят текущими процессами"- заявил Гия Абуладзе.



По его же заявлению, казахская государственная компания "Казтрансойл" (оператор порта Батуми и владелец нефтяного терминала Батуми) собирается в мае 2018 года передать активы "Казмунайгазу" (государственной нефтекомпании Казахстана), "поэтому Мамука Бахтадзе старается отнять у порта договора об оперировании причалами, флотом с долгосрочными условиями, т.н. аутсорсингом".



"Исходя из вышеизложенного, до того как компания войдет для оперирования, с целью оптимизации было решено уволить сотрудников порта и терминала Батуми"- заявил Гия Абуладзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

