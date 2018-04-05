Эксперты согласились с мнением Саакашвили о тяжелой социально-экономической ситуации в Грузии

05.04.2018 16:29 Грузинские экономические эксперты подтвердили слова Саакашвили о тяжелейшей социально-экономической ситуации в стране, отметив, что связана она с плохим экономическим ростом и падением курса лари.



"Сейчас продолжается то, что произошло несколько лет назад, - обесценивание лари, и заемщики в долларах оказались в очень сложной ситуации. Все это отражается на людях и сейчас тоже. В прошлом году впервые за последние семь-восемь лет в Грузии был высокий (пятипроцентный) экономический рост, но ситуация на финансовом рынке - большая проблема для населения и бизнеса. Однако при существующем развитии экономики эти отрицательные моменты преодолеваются. Это означает, что в будущем это отрицательное влияние финансовых рынков сгладится и ситуация постепенно выровняется и улучшится", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший член совета Нацбанка Грузии, доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.



По его словам, улучшение экономической ситуации в стране возможно в ближайшие два года, но его первые положительные итоги население сможет ощутить только через три-пять лет, когда начнет улучшаться социальное положение в стране.



Заявление Саакашвили о социально-экономической ситуации соответствует действительности, считает президент "Новой экономической школы" Паата Шешелидзе. По его мнению, на экономической ситуации также сказалось приостановление приватизации в сельскохозяйственной сфере и отсутствие инвестиций.



"Положение действительно критическое. Очень плохая ситуация по многим вопросам, особенно плохо у сельских жителей - сказывается отсутствие денег. Люди нуждаются, многие действительно обращаются в ломбарды и берут кредиты в коммерческих организациях по высоким ставкам. Все это не ново, об этом говорят уже давно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Однако Шешелидзе сомневается, что в стране произойдет социальный взрыв, так как для этого нужно политическое решение и лидер, который сможет консолидировать людей, недовольных социальным положением.



"Кавказский узел"











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