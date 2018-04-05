К Баку-Тбилиси-Карс могут подсоединить дополнительные маршруты

05.04.2018 17:03 "Украина с интересом наблюдает за дальнейшим развитием железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс (БТК)".



Об этом сообщил в ответ на запрос Report советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.



По его словам, Украина также заинтересована в использовании железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для возможного дальнейшего объединения транспортно-логистических потенциалов Турции и Украины.



"В этом плане Украина, так же как и Турция, может обеспечить дополнительный транспортно-транзитный потенциал за счет соединения маршрутов поездов "Викинг" и "Зубр", осуществляющих комбинированные перевозки между морскими портами Литвы и Латвии с Турцией, с железнодорожным сообщением Баку-Тбилиси-Карс", - сказал советник посольства.















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