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НБГ прогнозирует трехпроцентную инфляцию в нынешнем году
05.04.2018 17:08
Президент Национального банка Коба Гвенетадзе заявляет, что инфляция в этом году будет ближе к целевому, трехпроцентному показателю.
Гвенетадзе оценил показатели «Грузстата», согласно которым, в марте зафиксировано снижение потребительских цен, годовая инфляция составит 2.8 процентов.
«В этом году инфляция – ниже целевого показателя. Однако, целевые три процента не означают лимит и предел. Это невозможно. Иногда инфляция может быть сравнительно высокой или низкой», — отметил руководитель Национального банка.
По словам Гвенетадзе, в начале мая состоится заседание Комитета монетарной политики, на котором обсудят экономические процессы и инфляцию.
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