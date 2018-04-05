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НБГ прогнозирует трехпроцентную инфляцию в нынешнем году


05.04.2018   17:08
Президент Национального банка Коба Гвенетадзе заявляет, что инфляция в этом году будет ближе к целевому, трехпроцентному показателю.

Гвенетадзе оценил показатели «Грузстата», согласно которым, в марте зафиксировано снижение потребительских цен, годовая инфляция составит 2.8 процентов.

«В этом году инфляция – ниже целевого показателя. Однако, целевые три процента не означают лимит и предел. Это невозможно. Иногда инфляция может быть сравнительно высокой или низкой», — отметил руководитель Национального банка.

По словам Гвенетадзе, в начале мая состоится заседание Комитета монетарной политики, на котором обсудят экономические процессы и инфляцию.






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