В Еврокомиссии отказались поддерживать «Северный поток — 2»

06.04.2018 17:59 Европейская комиссия не будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2», так как он «не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа». Об этом заявил глава генерального директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Доминик Ристори (цитата «Интерфакса»).



«Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК», — добавил Растори во время брифинга в Киеве.



Еврочиновник также заявил, что ЕС поддержит Украину в переговорах с «Газпромом» о поставках российского газа после 2019 года, когда истекает контракт на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом», передает ТАСС.



Ристори не исключил, что переговоры могут пройти «в трехстороннем формате».



По словам еврочиновника, транзит через Украину очень важен для республики в части доходов, а для Европы — для диверсификации поставок.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

