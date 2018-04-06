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В Еврокомиссии отказались поддерживать «Северный поток — 2»


06.04.2018   17:59
Европейская комиссия не будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2», так как он «не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа». Об этом заявил глава генерального директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Доминик Ристори (цитата «Интерфакса»).

«Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК», — добавил Растори во время брифинга в Киеве.

Еврочиновник также заявил, что ЕС поддержит Украину в переговорах с «Газпромом» о поставках российского газа после 2019 года, когда истекает контракт на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом», передает ТАСС.

Ристори не исключил, что переговоры могут пройти «в трехстороннем формате».

По словам еврочиновника, транзит через Украину очень важен для республики в части доходов, а для Европы — для диверсификации поставок.






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