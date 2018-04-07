ЕС помогает связать развитие бизнеса с законодательной открытостью в Грузии

07.04.2018 13:22 2 апреля около 60 представителей грузинского делового сообщества встретились с членами парламента Грузии, чтобы обсудить, как законодательная открытость влияет на рабочие места, и предложили некоторые практические рекомендации для третьего Открытого парламентского плана действий страны (2018-2019 гг.).



Совещание было организовано Постоянным парламентским советом по вопросам открытого и прозрачного управления при поддержке ЕС и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).



"Европейский Союз поддерживает парламент Грузии в его усилиях по открытию дискуссионного пространства с частным сектором", - сказала Софи Хует Герриче, Координатор отдела управления при Представительстве ЕС в Грузии.



"Этот процесс приносит пользу, как законодателям, так и предпринимателям, особенно учитывая решающую роль парламента в продвижении инвестиций и создании благоприятной деловой среды в стране".



Члены парламента получили информацию об идеях и предложениях для Открытого парламентского плана действий страны на 2018-2019 гг., которые были собраны во время общественных консультаций в восьми городах Грузии. Информационная кампания была организована Парламентом и поддержана ЕС.



Открытый парламент является частью усилий Грузии в рамках партнерства "Открытое правительство", международной платформы, объединяющей 75 стран, чтобы помочь своим правительствам стать более открытыми, подотчетными и реагировать на граждан. ЕС и ПРООН поддерживают Открытый парламент в Грузии в рамках своей более широкой программы укрепления парламентской демократии.















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